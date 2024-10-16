Макрон посоветовал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан ООН

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН, и не нарушать указов этой организации.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совете министров, передает газета Parisien.
Он напомнил о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.
Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выразил поддержку идее прекращения поставок вооружений в Израиль, которые применяются в военных операциях в Газе. По мнению французского президента, этот шаг важен для урегулирования конфликта в регионе. Заявление вызвало резкую критику со стороны Нетаньяху, сообщает RT.
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«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы [организации]», — отметил Макрон.
Он напомнил о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.
Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выразил поддержку идее прекращения поставок вооружений в Израиль, которые применяются в военных операциях в Газе. По мнению французского президента, этот шаг важен для урегулирования конфликта в регионе. Заявление вызвало резкую критику со стороны Нетаньяху, сообщает RT.
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Елена Перлова