Глава МИД Израиля заявил о «последнем шансе» предотвратить войну с Ливаном

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Израиль обратился к Ливану с призывом отвести силы шиитского движения «Хезболла», чтобы предотвратить войну. Об этом сообщил официальный представитель израильского министерства иностранных дел Орен Марморштейн.
На своей странице в социальной сети X он призвал принудить «Хезболлу» выполнить резолюцию Совета безопасности ООН 1701, чтобы предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь разрушительные последствия для Ливана. Спикер МИД Израиля подчеркнул, что сейчас идут последние минуты для того, чтобы сделать это с помощью дипломатии.
Резолюция Совета безопасности ООН предписывает очистить земли южнее реки Литани от всех вооружённых формирований за исключением подразделений миротворческих сил ООН, а также частей регулярной ливанской армии.
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Александр Бойцов