Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам

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Израиль возложил ответственность за обстрел Голанских высот, в результате которого пострадали десятки детей, на Ливан и «Хезболлу». Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Телеграм-канале.
Гендельман подчеркнул, что в результате атаки по спорному региону пострадали как минимум 30 детей и подростков. По данным Al Jazeera, девять человек погибли.
По его словам, Израиль планирует «очень жёстко» ответить и принять соответствующие меры «для восстановления безопасности на северной границе».
До этого власти Израиля выдвинули новые условия по сделке о перемирии в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«От ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», – заявил советник.
По его словам, Израиль планирует «очень жёстко» ответить и принять соответствующие меры «для восстановления безопасности на северной границе».
До этого власти Израиля выдвинули новые условия по сделке о перемирии в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак