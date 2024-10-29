Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Москву

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Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву во главе делегации с официальным визитом, сообщило российское посольство в Пхеньяне на своем Telegram-канале.
«Двадцать восьмого октября посол России Александр Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая возглавила корейскую делегацию для визита в Москву», — говорится в сообщении посольства.Этот визит проходит в рамках стратегического диалога, активизировать который договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на саммите в июне. Тогда страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая окажет помощь в рамках Устава ООН и национального законодательства.
Также в рамках соглашения стороны будут регулярно проводить углубленные консультации для укрепления двусторонних отношений и обеспечения региональной безопасности.
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Елена Перлова