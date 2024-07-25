Глава МИД КНР Ван И охарактеризовал отношения Москвы и Пекина

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Министр иностранных дел Китая Ван И охарактеризовал отношения с Россией как стабильные, в которых наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы развития. Его слова передаёт агентство Синьхуа.
Он также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина независимо и характеризуется прочным политическим взаимодоверием.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров встретился с китайским коллегой. В ходе беседы они обменялись мнениями по вопросам, касающимся мира и безопасности. Лавров также выразил признательность Пекину за позицию по Украине и поприветствовал инициативы страны по урегулированию украинского кризиса.
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Анастасия Чинкова