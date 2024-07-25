Путин: Ситуация на Ближнем Востоке начинает обостряться

Фото: сайт Кремля
Ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, обостряется. Об этом в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом в Москве заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выразил заинтересованность в том, чтобы узнать мнение Асада о ситуации в регионе.
Ранее российский президент уже встречался с Асадом в Москве.
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«К сожалению, обстановка имеет тенденцию к ухудшению, это касается и Сирии», — сказал Владимир Путин, сообщили в RT.
Ранее российский президент уже встречался с Асадом в Москве.
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Мира Полтева