МИД РФ обвинил Украину, что она поддерживает террористов в Африке

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На первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно сказал, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, информирует ТАСС.
«Нельзя не отметить деструктивную деятельность преступного киевского режима, открыто поддерживающего террористические группировки в Африке», — подчеркнул Георгий Михно.
Представитель МИД РФ также отметил, что Россия продолжит борьбу с такой практикой на Африканском континенте и в иных регионах мира.
Михно считает, что высказывания должностных лиц, что Киев окажет содействие террористическим силам в Мали — очевидное признание поддержки международного терроризма.
«Эти действия Украины осудили многие африканские страны, а Мали и Нигер направили 21 августа на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо», — поделился дипломат.
В письме представители стран потребовали принять меры из-за поддержки Украиной терроризма на Африканском континенте.
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Ольга Енгалычева