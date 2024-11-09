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МИД РФ обвинил Украину, что она поддерживает террористов в Африке

Фото: istockphoto/ zabelin

Фото: istockphoto/ zabelin

На первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно сказал, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, информирует ТАСС.
«Нельзя не отметить деструктивную деятельность преступного киевского режима, открыто поддерживающего террористические группировки в Африке», — подчеркнул Георгий Михно.

Представитель МИД РФ также отметил, что Россия продолжит борьбу с такой практикой на Африканском континенте и в иных регионах мира.



Михно считает, что высказывания должностных лиц, что Киев окажет содействие террористическим силам в Мали — очевидное признание поддержки международного терроризма.

«Эти действия Украины осудили многие африканские страны, а Мали и Нигер направили 21 августа на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо», — поделился ​дипломат.

В письме представители стран потребовали принять меры из-за поддержки Украиной терроризма на Африканском континенте.

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Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом
09 ноября 2024, 12:29

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Мой пятый визит в Киев», — рассказал он.

Этот визит на Украину — последний для Борреля как для главы дипломатии Евросоюза.

На опубликованной в социальных сетях фотографии Жозепа Борреля приветствуют на вокзале около поезда.

Недавно глава дипломатии Евросоюза говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Боррель говорит, что после победы республиканца европейские страны столкнулись со сценарием, согласно которому они «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».

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В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
Константинов: США могут продавливать для Украины корейский сценарий
09 ноября 2024, 12:19

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, который обещал быстро завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Об этом информирует РИА Новости.
«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — отметил Константинов.

Согласно его мнению, в скорое время может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского противостояния. Глава крымского парламента добавил, что также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Клоунада»: Рогов высказался о Требованиях Порошенко* к Трампу и Зеленскому
Рогов счёл «клоунадой» требования Порошенко* к Трампу и Зеленскому
09 ноября 2024, 11:35

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко высказался о «красных линиях» экс-президента Украины Петра Порошенко*, информирует РИА Новости.
Бывший президент Украины призвал Владимира Зеленского «убедить» Дональда Трампа, который победил на выборах в Соединённых Штатах Америки, помочь Украине вступить в НАТО. Ещё Порошенко* расписал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа. Он считает, что Киеву не надо ограничивать «мощности ВСУ», идти на компромиссы по поводу санкций, наложенных на РФ.

«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. Красные линии Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе», — подчеркнул Рогов, комментируя требования бывшего президента Украины.

По мнению Рогова, Порошенко* пытается привлечь к себе внимание и очернить Зеленского, поскольку осознаёт, что проигрыш настоящего украинского режима неизбежен.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда
09 ноября 2024, 10:26

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Таким образом глава государства отметил её заслуги в развитии музыкального искусства.
Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. В документе, помимо вклада в развитие отечественного искусства, отмечается многогранная общественная деятельность Пахмутовой и её многолетняя творческая деятельность. На её музыке выросло не одно поколение советских и российских людей.

Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает своё 95-летие. Её песни «Нежность», «До свиданья, Москва», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Старый клён», «Трус не играет в хоккей» и многие другие известны, узнаваемы, любимы и практически стали народными. Кроме песенного творчества, Пахмутова создавала симфонические произведения, кантаты для хора и оркестра, писала музыку к кинофильмам.

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WSJ: Макрон попросил Трампа добиться от России уступок для Киева
09 ноября 2024, 09:12

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с недавно победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер пытался уговорить «старого-нового» американского президента, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в вопросе урегулирования на Украине.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что в ходе подобных разговоров с зарубежными лидерами Трамп пока что придерживается уклончивого подхода, когда дело касается обсуждения украинского кризиса.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что у Макрона и Трампа состоялся «очень хороший» телефонный разговор. Авторы материала пишут, ссылаясь на источники, информированные о содержании беседы, что президенты разговаривали 25 минут. Макрон требовал, чтобы любая дипломатия по поводу Украины была заточена на получение реальных уступок со стороны России. Трамп отвечал уклончиво и большей частью слушал и задавал вопросы, пишут авторы статьи.

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#президент
#украина
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Bloomberg: Трамп изменит курс США по Украине и Израилю ещё до инаугурации
09 ноября 2024, 08:26

Дональд Трамп (Фото: (whitehouse.gov)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет внешнеполитический курс страны ещё до инаугурации. Прежде всего это коснётся ключевых направлений — Украины и Израиля.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «новый-старый» президент уже формирует новые принципы политики, несмотря на то, что до его официального вступления в должность главы государства остаётся ещё более двух месяцев.

Как сказал бывший чиновник администрации Трампа, вновь избранный президент будет иметь преимущество за счёт сложившегося впечатления, что он будет жёстче Байдена. В публикации отмечается, что, в отличие от Украины, Израиль выиграет от президентства Трампа, так как он является давним союзником Нетаньяху. Он уже намекал, что предоставит Тель-Авиву «больше свободы действий» в подготовке ударов по Ирану, отмечают авторы материала. Что касается Украины, то власти Киева начинают осознавать неизбежность переговоров с Россией.

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#переговоры
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Захарову развеселил рассказ о документах Байдена о поражении Киева до начала СВО
09 ноября 2024, 07:06

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот рассказал, что ещё до начала спецоперации увидел на столе у Джозефа Байдена документ с описанием поражения Украины.
Российского дипломата развеселило это признание Кулебы.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — написала она.

Кулеба, рассказывая о содержании документа, вспоминал, что отрицательный для Украины прогноз по поводу исхода возможного конфликта давали буквально все: разведслужбы, военные эксперты и политические аналитики, ЦРУ, представители Пентагона.

«Украина погибнет», — был их общий вердикт.

По словам Кулебы, встреча с Байденом, во время которой он увидел документ с такой мрачной для Украины аналитикой, происходила за два дня до начала специальной военной операции.

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Британский политик Фарадж заявил о важности уступок с каждой стороны конфликта
09 ноября 2024, 05:58

Фото: iStock/nevenmn

Член парламента Великобритании, политик и лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж считает, что для урегулирования украинского конфликта нужны уступки с каждой стороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News. По его словам, любые переговоры будут включать то, что не понравится другой Киеву или Москве.
«Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы <...> но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то все это нужно для переговоров», — пояснил Фарадж.
Политик добавил, что на данный момент есть два возможных сценария — продолжение конфликта и переговоры.

«Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет», — отметил он.

Фарадж также подчеркнул, что несмотря на желания бывшего британского премьера Бориса Джонсона, «все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением».

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Стало известно, что ждет критиков и преследователей Трампа
Mirror: Трамп может начать мстить своим критикам и преследователям
09 ноября 2024, 05:44

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать мстить всем тем, кто его критиковал и преследовал. Об этом пишет британская газета Mirror со ссылкой на анонимный источник. Также отмечается, что он может атаковать американскую судебную систему в отместку за уголовные дела против него.
«Сейчас Трамп упивается своим успехом и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — заявляет источник газеты.
Собеседник издания считает, что в списке целей Трампа могут оказаться бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и даже президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Газета отмечает, что наибольшую тревогу вызывает то, что Трамп может назначить генеральным прокурором Майка Дэвиса, который является ярым противником Демократической партии США.

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