Фото: сайт Конгресса США
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции, введенные США против российских СМИ, подчеркивают лицемерие Вашингтона.
По его словам, Белый дом, позиционирующий себя как защитник свободы прессы, фактически демонстрирует двойные стандарты. Паррилья отметил, что правду нельзя подвергать цензуре, и осудил принудительные меры США, назвав их нарушением основополагающих принципов свободы слова.
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повториться. Он также сообщил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.
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«Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду», - написал министр в своем блоге в Х.
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повториться. Он также сообщил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.
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Елена Перлова