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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты давно перестали быть страной свободы слова, даже в относительном смысле.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что следование американским стандартам означает подчинение "рабству мысли". Пушков также отметил, что США беспокоят государства-члены БРИКС, которые отвергают западный мировой порядок и его правила.
Он добавил, что такие страны стремятся к независимому развитию, невзирая на давление.
Ранее сообщалось, что США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.
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Он добавил, что такие страны стремятся к независимому развитию, невзирая на давление.
Ранее сообщалось, что США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.
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Елена Перлова