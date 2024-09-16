США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Штаты будут расширять антироссийские санкции на те страны, которые ищут механизмы их обхода и помогают Москве избегать давления и ограничений. Об этом заявила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард во время выступления в Вашингтоне. По ее словам, американским властям нужно быть динамичными, потому что частный сектор отлично справляется с поиском альтернативных маршрутов и инновациями.