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США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.
«Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами, как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (использования дальнобойных западных ракет — прим.ред.)», — заявил Миллер.Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России, так как на этом и основан его «план победы».
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