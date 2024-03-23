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Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

Посольство РФ: Латвия не осудила теракт, а значит может знать его организаторов
23 марта 2024, 20:46
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Власти Латвии не выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», что наводит на мысль о том, что Рига занет организаторов расправы над россиянами и одобряет её. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в Латвии.

Большое число государств, включая страны НАТО, выразили соболезнования семьям погибших и решительно осудили произошедший накануне теракт.

По последним данным от СК РФ, число погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске возросло до 133 человек. Ещё 140 посетителей концертного зала пострадали, они находятся в больницах Москвы и области.

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#теракт
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Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
23 марта 2024, 20:07

Фото: iStock/yuelan

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что мир должен осудить преступление в «Крокус Сити Холле в полной мере, так как это является заказным терактом против России, передает Первый канал.
Кнайсль выразила глубокие сожаления касательно того факта, что «в Евросоюзе многие видные деятели не в полной мере осуждают данные террористические действия». По мнению бывшей главы МИД Австрии, теракт в «Крокусе» является хорошо спланированным и организованным актом.

Кнайсль добавила, что это преступление имеет политические основания за спиной, что абсолютно точно демонстрирует действия против конкретной страны.

Ранее похожую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Он считает, что необходимо провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#австрия
#теракт
#россия
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Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соединённые Штаты решительно осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», — говорится в официальном заявлении Блинкена.

Американский госсекретарь также выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в теракте.

Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.

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#сша
#крокус сити холл
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Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания
23 марта 2024, 19:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Теперь уголовные дела лиц, призванных на службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ, будут приостановлены на основании награждения этих граждан государственной наградой, увольнения их со службы по состоянию здоровья, возрасту или окончания спецоперации, периода мобилизации или отмены военного положения.

В документе идёт речь о гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, конституционного строя, безопасности государства, а также причастные к террористическим актам, не подпадают под действие этого закона.

Командование воинских частей будет вести контроль за поведением таких граждан. В случае, если в период прохождения службы, они совершат новое преступление, суд назначит им наказание с учётом ранее вынесенного приговора.

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#владимир путин
#закон
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#уголовное дело
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Филиппо призвал расследовать связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в социальной сети X провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».
Филиппо также поднял вопрос о том, на какие реальные цели Европа отправляет миллиарды долларов помощи. По мнению политика, французский лидер Эммануэль Макрон слишком ​долго оттягивал свои заявления о случившемся теракте.

Филиппо добавил, что скорее всего, Макрон желает скрыть правду от мирового сообщества о том, кто действительно причастен к теракту.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#мчс
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#украина
#макрон
#рф
#крокус сити холл
#теракт
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«Пытаются перестраховаться»: В РАН обратили внимание на реакцию Киева на теракт
Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт попыткой перестраховаться
23 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/alzay

Киев быстро отреагировал на террористический акт в «Крокус сити Холле», что говорит о попытках украинских властей перестраховаться, с таким заявлением выступил кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, киевский режим пытается сделать всё возможное, чтобы нанести максимальный ущерб России. Однако, действия украинских властей зачастую выходят за рамки возможностей, согласованных с западными союзниками.

«На самом деле тут пока сложно окончательно утверждать. Но наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — заявил Варфоломеев.

Вечером 22 марта, сразу после первых официальных сообщений о теракте, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с заявлением о непричастности Киева к происходящему в «Крокусе».

Напомним, в настоящий момент известно о 133 погибших. При этом, более сотни человек находятся в больнице, из-под завалов разрушенного концертного зала продолжают извлекать трупы.

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#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Экс-сотрудник ЦРУ: РФ усилит удары, если причастность Киева к теракту подтвердят
23 марта 2024, 17:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории. Об этом сообщает Dialogue works.
Джонсон отметил, что на причастность киевского режима к теракту указывает недавнее заявление о том, что Штаты «разочарованы несанкционированными вопиющими действиями» Киева в отношении РФ. По мнению бывшего аналитика, эта информация сигнализирует о том, что украинцы не слушаются ЦРУ и выполняют собственные намеренные действия.

Джонсон подчеркнул, что такое положение вещей объяснимо, так как Вашингтон не «сажал этих людей на цепь и не приставлял оружие». Эксперт добавил, что в основном это добровольное сотрудничество.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#сша
#украина
#крокус сити холл
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Путин призвал не дать стоявшим за атакой на «Крокус» совершить новые теракты
23 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время главное не дать тем, кто стоял за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершить новые преступления. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава российского государства отметил, что в Москве и Московской области, а также во всех регионах РФ введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Путин назвал все произошедшее кровавым и варварским терактом.

В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Путин выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
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#теракт
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#пострадавший
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Украина подготовила «окно» для террористов из «Крокуса», заявил Путин
23 марта 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Украина, по предварительным данным, подготовила «окно» для перехода террористов за границу. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее ФСБ сообщала, что террористы пытались покинуть страну через российско-украинскую границу. Их задержали в Брянской области.

Он подчеркнул, что произошедшее накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» – это «кровавый и варварский теракт».

Следственные и правоохранительные органы установят все детали этого террористического акта.

Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Во многих регионах России в связи с трагедией были отменены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия. На билбордах и электронных экранах появились надписи с соболезнованиями.

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#владимир путин
#россия
#украина
#террористы
#крокус сити холл
#теракт
#граница
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Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:00

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей. После этого террористы устроили пожар в «Крокусе».

В настоящий момент известно о 143 погибших, более ста человек находятся в больницах, некоторых в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом». Глава РФ заявил, что все причастные к произошедшему в «Крокусе» будут найдены и понесут справедливое наказание.

24 марта Путин объявил днём общенационального траура.

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#владимир путин
#крокус сити холл
#теракт
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