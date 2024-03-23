Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

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Власти Латвии не выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», что наводит на мысль о том, что Рига занет организаторов расправы над россиянами и одобряет её. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в Латвии.
По последним данным от СК РФ, число погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске возросло до 133 человек. Ещё 140 посетителей концертного зала пострадали, они находятся в больницах Москвы и области.
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