МИД Латвии объяснил Илону Маску причину сушествования НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО служит «противовесом России и другим врагам свободного мира». Это заявление было сделано в соцсети Х в ответ на комментарий предпринимателя Илона Маска о целесообразности дальнейшего существования альянса.