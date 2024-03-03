МИД Латвии объяснил Илону Маску причину сушествования НАТО

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО служит «противовесом России и другим врагам свободного мира». Это заявление было сделано в соцсети Х в ответ на комментарий предпринимателя Илона Маска о целесообразности дальнейшего существования альянса.
«Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать вечно, — это Россия и прочие недруги свободного мира», — написал Ринкевич.Маск не одинок в своих сомнениях. НАТО создавалась, как организация противостоящая странам Варшавского договора. После распада Советского Союза необходимость в НАТО отпала.
И Илон Маск и Эвид Сакс сходятся на мысли: расширение альянса на Восток создало вокруг военного блока атмосферу ещё большей враждебности.
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Сергей Калугин