Отношения Германии и НАТО могут оказаться под ударом из-за Крымского моста

Дональд Трамп со стопроцентным результатом выигрывает праймериз Республиканской партии США в штате Миссури, сообщает Associated Press. Его главная и единственная конкурентка в борьбе за номинацию, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, не смогла набрать ни одного голоса, и теперь всё население штата на летнем партийном съезде, по американским законам, обязано будет выдвинуть Трампа кандидатом на президентских выборах в ноябре.