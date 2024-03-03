Отношения Германии и НАТО могут оказаться под ударом из-за Крымского моста

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich
Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, сообщила газета The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, из беседы следует, что на Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США. Военнослужащие НАТО помогают Киеву обслуживать сложную западную технику. При этом, упомянутые страны отрицают присутствие своих военных там.
WSJ утверждает, что эта утечка сделала куда более маловероятными поставки Taurus на Украину.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. Беседа, длившаяся свыше 40 минут, состоялась между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.
Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.
Напомним, немецко-шведская крылатая ракета TAURUS предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При помощи этого оружие самолёт может не заходить в зону противовоздушной обороны противника и всё равно поразить цель. Этот вариант крылатых ракет был разработан специально для сброса с военных самолётов, в одно воздушной судно может поместиться до 12 снарядов.
Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Читайте также:
Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ
Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
WSJ утверждает, что эта утечка сделала куда более маловероятными поставки Taurus на Украину.
Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.
Напомним, немецко-шведская крылатая ракета TAURUS предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При помощи этого оружие самолёт может не заходить в зону противовоздушной обороны противника и всё равно поразить цель. Этот вариант крылатых ракет был разработан специально для сброса с военных самолётов, в одно воздушной судно может поместиться до 12 снарядов.
Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Читайте также:
Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ
Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
Артем Путинцев