WSJ назвала новую горячую точку в «теневой войне» с Россией

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The Wall Street Journal назвала Прибалтику новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.
Неназванные западные чиновники в интервью газете подчеркнули, что после начала конфликта на Украине российские корабли в Балтийском море якобы начали совершать предупредительные выстрелы по кораблям НАТО.
Также источники обвинили российскую сторону в создании помех для воздушного движения в прибалтийском регионе и в совершении «опасных маневров» с помощью истребителей.
Напомним, что в 2023 году Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности НАТО в прибалтийском регионе. Этим документом предоставляется право странам альянса на неограниченное использование воздушного пространства.
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Также источники обвинили российскую сторону в создании помех для воздушного движения в прибалтийском регионе и в совершении «опасных маневров» с помощью истребителей.
Напомним, что в 2023 году Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности НАТО в прибалтийском регионе. Этим документом предоставляется право странам альянса на неограниченное использование воздушного пространства.
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Анастасия Чинкова