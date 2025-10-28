Глава МИД Литвы Будрис пригрозил полностью остановить транзит в Калининград
Литва оставляет за собой право в любой момент прекратить транзит в Калининградскую область ради обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Кястутис Будрис, передает LRT.
Дипломат уточнил, что Вильнюс может пойти на такой шаг, если подтвердится участие России в контрабанде сигарет из Белоруссии в Литву с помощью метеозондов.
«Мы оставляем за собой право закрыть транзит, если это необходимо для нашей безопасности. Конечно, проинформировав институты ЕС и государства-члены», — подчеркнул министр.
Стоит отметить, что накануне с аналогичной инициативой выступил президент Литвы Гитанас Науседа, предложивший ограничить транзит в Калининград.