Глава МИД Литвы Будрис пригрозил полностью остановить транзит в Калининград

28 октября 2025, 13:02

Фото: iStock/NejauPhoto

Литва оставляет за собой право в любой момент прекратить транзит в Калининградскую область ради обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Кястутис Будрис, передает LRT.





Дипломат уточнил, что Вильнюс может пойти на такой шаг, если подтвердится участие России в контрабанде сигарет из Белоруссии в Литву с помощью метеозондов.





«Мы оставляем за собой право закрыть транзит, если это необходимо для нашей безопасности. Конечно, проинформировав институты ЕС и государства-члены», — подчеркнул министр.