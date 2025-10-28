Лукашенко назвал действия Трампа по Украине «разыгрываемым спектаклем»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция США в отношении Москвы по украинскому кризису – «разыгрываемый спектакль». Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на выступление главы государства на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лукашенко отметил, что слова президента США Дональда Трампа о человеческих потерях на Украине, по его мнению, «всего лишь разговоры».
«Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнeт много людей. Но это разговоры», – сказал политик.Белорусский лидер подчеркнул, что ситуация требует серьёзного подхода, без «игр» и показушных заявлений.