Лукашенко назвал действия Трампа по Украине «разыгрываемым спектаклем»

28 октября 2025, 12:39

Лукашенко: США разыгрывают спектакль по конфликту на Украине

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция США в отношении Москвы по украинскому кризису – «разыгрываемый спектакль». Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на выступление главы государства на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.





Лукашенко отметил, что слова президента США Дональда Трампа о человеческих потерях на Украине, по его мнению, «всего лишь разговоры».





«Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнeт много людей. Но это разговоры», – сказал политик.