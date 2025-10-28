Орбан посчитал «прелюдией к войне» Захват ЕС активов России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что попытка Евросоюза «захватить и использовать российские валютные резервы в Европе» способна спровоцировать конфликт между Россией и Европой и «даже стать прелюдией к войне».
По его словам на Facebook*, появление у Брюсселя такого «нового чудо‑оружия» требует немедленных действий, чтобы избежать эскалации.
Орбан призвал к прямым российско‑европейским переговорам, отметив, что лишь через диалог можно предотвратить обострение. Он также сообщил, что настаивал на этом на недавних встречах.
Ранее была информация, что в ЕС давят на страны-члены из-за активов России.
Читайте также: