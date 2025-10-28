Орбан посчитал «прелюдией к войне» Захват ЕС активов России

28 октября 2025, 12:00

Фото: istockphoto/Anna Linda Knoll

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что попытка Евросоюза «захватить и использовать российские валютные резервы в Европе» способна спровоцировать конфликт между Россией и Европой и «даже стать прелюдией к войне».