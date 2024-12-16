Глава МИД Литвы Будрис призвал ограничения против европейских фирм на рынке РФ

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Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис объявил, что 15 пакетов санкций в отношении РФ недостаточно. Он призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на рынке России, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из РФ и Белоруссии, передало агентство РИА Новости.
Недавно венгерское председательство Евросоюза передало, что послы государств ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уточнил, что новый пакет санкций нацелен на «теневой флот» России.
Глава МИД Литвы отметил, что необходимо ввести санкции на российский СПГ, поскольку даже в текущем году «мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов» евро. Он также подчеркнул, что стоит увеличить тарифы на российские и белорусские товары.
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«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить», — обратил внимание Кестутис Будрис перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.
Глава МИД Литвы отметил, что необходимо ввести санкции на российский СПГ, поскольку даже в текущем году «мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов» евро. Он также подчеркнул, что стоит увеличить тарифы на российские и белорусские товары.
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Ольга Енгалычева