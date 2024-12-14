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Несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Своим мнением эксперт поделился в соцсетях.
«В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме», — гласит публикация.Боуз добавил, что все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью.
Страны коллективного Запада ввели санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные СМИ представили миротворческую миссию РФ «вторжением».
Ранее сообщалось, в чем сознались на Украине.
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Никита Кротов