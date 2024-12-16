Президент Сербии заявил о старте переговоров с США и Россией из-за санкций

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Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией в связи с потенциальным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в соцсетях.
Вучич заявил, что начало переговоров планируется с самого утра. Такой скорый старт он объяснил желанием обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии.
Отметим, что часть акций «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». Возможное введение санкций против компании может случиться 1 января 2025 года.
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Иван Мусатов