Глава МИД Молдавии Попеску уходит в отставку

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Министр иностранных дел Молдавии Попеску сообщил о скором уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что нынешний глава МИД Молдавии также оставляет пост вице-премьера.
Попеску пояснил, что выполнил все поставленные президентом страны Майей Санду задачи в сфере внешней политики. Теперь он намерен сделать паузу в своей политической карьере.
Вместе с тем, он подчеркнул, что продолжил поддерживать правительство и содействовать процессу интеграции Молдавии в Европейский союз.
Ранее министр сообщал, что страна завершит переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году.
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Попеску пояснил, что выполнил все поставленные президентом страны Майей Санду задачи в сфере внешней политики. Теперь он намерен сделать паузу в своей политической карьере.
Ранее министр сообщал, что страна завершит переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году.
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Анастасия Чинкова