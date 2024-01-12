В России назвали насмешкой присуждение Санду премии за европейские ценности

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Присуждение президенту Молдавии Майе Санду премии за европейские ценности выглядит как насмешка над молдавским народом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры «Патрия – Родина» Александр Танасий.
Ранее в пресс-службе администрации президента Молдавии сообщили, что 12 января Майя Санду совершит визит в Румынию, где получит премию за европейские ценности. Вместе с наградой она получит 30 тысяч евро.
Танасий сообщил, что Санду активно показывает свою приверженность европейским ценностям, которые выражаются в демократии, свободе слова, уважении к правам граждан, верховенстве закона. При этом результаты её политики прямо противоположны. За время её правления были закрыты оппозиционные СМИ, постоянно вводятся различные ограничения.
Эксперт заявил, что присуждение премии такому президенту является откровенной насмешкой над народом Молдавии.
Премия «Тимишоара за европейские ценности» была учреждена властями одноимённого города в 2023 году. Она присуждается тем, кто активно продвигает и защищает европейские ценности внутри и за пределами Евросоюза. Санду станет первым человеком, получившим эту награду.
Читайте также:
Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за действий Кишинева
В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы
Танасий сообщил, что Санду активно показывает свою приверженность европейским ценностям, которые выражаются в демократии, свободе слова, уважении к правам граждан, верховенстве закона. При этом результаты её политики прямо противоположны. За время её правления были закрыты оппозиционные СМИ, постоянно вводятся различные ограничения.
Премия «Тимишоара за европейские ценности» была учреждена властями одноимённого города в 2023 году. Она присуждается тем, кто активно продвигает и защищает европейские ценности внутри и за пределами Евросоюза. Санду станет первым человеком, получившим эту награду.
Читайте также:
Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за действий Кишинева
В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы
Анастасия Чинкова