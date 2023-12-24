Санду призывает инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду призывает парламент организовать референдум.
По её мнению, у граждан должна быть возможность высказать свою позицию по поводу вступления республики в Европейский союз. Также Санду объявила, что будет баллотироваться на новый срок.
Парламент, по её словам, может инициировать организацию референдума уже следующей осенью. Она отметила, что голос граждан будет решающим в этом вопросе.
14 декабря саммит Евросоюза решил начать переговоры о будущем членстве в ЕС Украины и Молдавии.
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«Нам ещё предстоит предпринять важные шаги - я готова продолжать»,-заявила Майя Санду.
14 декабря саммит Евросоюза решил начать переговоры о будущем членстве в ЕС Украины и Молдавии.
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Мария Фирсова