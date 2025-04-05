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МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы

Захарова назвала рекомендацию ФРГ по празднованию Победы оскорблением России
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию МИД ФРГ не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.
Возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в Германии нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, отметила Захарова. По ее словам, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов и бывших советских граждан с мероприятий Победы, то это будет являться возрождением нацизма.

В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В РФ соответствующее решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.

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BZ: МИД ФРГ призвал не приглашать Росиию на мероприятия по случаю Победы
04 апреля 2025, 22:10

Фото: istockphoto/photosvit

МИД ФРГ порекомендовал муниципальным и районным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, ссылаясь на документ внешнеполитического ведомства.
«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — сказано в материале.
Авторы написали, что представителям ФРГ при этом рекомендовано отправляться в другие страны, даже если там будут находиться российские и белорусские представители. Журналисты отметили, что некоторые главы райадминистраций земли Бранденбург задались вопросом, почему наказание касается потомков бойцов Красной армии, освободившей немцев от нацистов.

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Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал чиновникам содержать своих любовниц не за государственный счет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — произнес политик на совещании по вопросам помощи организациям физкультуры и спорта.
Лукашенко подчеркнул, что отследить, куда на самом деле ушли деньги, — несложно. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что народ Белоруссии — вся его жизнь, и он приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей.

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Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами
04 апреля 2025, 20:20

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словацкий премьер Роберт Фицо хочет лично выразить благодарность России за победу над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом политик заявил на памятном мероприятии в честь 80-летия освобождения Братиславы.
«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — произнес Фицо.
В конце марта исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что страну представят на параде Победы в столице. Дипломат подчеркнул, что в Израиле проходит акция «Бессмертный полк» и жители тоже участвуют в параде.

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«Позволить не могут»: Трамп назвал пошлины Китая против США паникой
Трамп заявил, что Китай неправильно сыграл, введя пошлины против США
04 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/Nastco

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай «запаниковал», введя ответные пошлины в отношении американской стороны. Заокеанский лидер уверен, что Пекин «сыграл неправильно».
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал республиканец в Truth Social.
Сегодня в Госсовете КНР заявили, что с 10 апреля вводятся ответные дополнительные пошлины на товары из США в 34%. Перед этим Трамп заявил о дополнительных пошлинах на импорт из-за рубежа. Уточнялось, что повышенные ставки коснутся практически всех. В Европе они составят 20%, а в отношении остальных тарифы будут рассчитываться, исходя их каждой конкретной ситуации. В Кремле уже отметили реакцию мировой экономики на действия Трампа.

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Экономист Люн: пошлины Трампа направлены на возвращение производства в США
04 апреля 2025, 16:55

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Введение американским президентом Дональдом Трампом новых тарифных пошлин направлено на возвращение производства в США. Об этом заявил китайский экономист Эндрю Люн. Однако, по его словам, попытка Трампа обречена провал.
«Но это вряд ли произойдет, потому что все производственные цепочки в Соединенных Штатах были выдолблены спустя десятилетия, и таким образом американская экономика переключилась с производства на финансовые услуги, используя гегемонию доллара США», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание на то, как пошлины Трампа отразятся на стоимости нефти. В разговоре с RT аналитик отметил, что стоимость «черного золота» начала падать, так как тарифы затрудняют торговлю и делают некоторые товары неконкурентоспособными. Он подчеркнул, что экономическая активность падает и мир застыл в ожидании очередной рецессии, подобной той, что была во времена эпидемии коронавируса.
«То есть покупательская способность падает. И в любом случае получается, что товары начинают меньше перемещаться между странами. Это, в свою очередь, приводит к тому, что товаров меньше производят и, соответственно, меньше нужно энергии как таковой», — поделился эксперт.
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