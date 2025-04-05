МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию МИД ФРГ не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.
Возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в Германии нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, отметила Захарова. По ее словам, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов и бывших советских граждан с мероприятий Победы, то это будет являться возрождением нацизма.
В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В РФ соответствующее решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.
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В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В РФ соответствующее решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.
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Екатерина Коршунова