Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» пройдет 9-11 апреля

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Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет с 9 по 11 апреля в Костроме. В рамках мероприятия состоятся два круглых стола, встреча с пранкерами Вованом и Лексусом и обсуждения кино с самими авторами и героями.
RT отмечает, что среди участников фестиваля будут посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ветеран спецоперации на Украине Илья Казаков, военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, RUTUBE-блогер Сергей Брекотин.
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«А также создатели всемирно известного балета «Кострома», музыканты группы «Зверобой», военкор и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, заслуженный юрист России и телеведущий Павел Астахов, итальянский документалист Сара Реджинелла», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев