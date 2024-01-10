Глава МИД Норвегии Эйде назвал самый важный вид вооружения в ВСУ

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Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS самыми важными системами, имеющимися в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время выступления в норвежском парламенте.
Слова главы МИД Норвегии стали реакцией на вопрос депутата Ине Эриксен Серейде, которая спросила его, как он оценивает текущую ситуацию на Украине, передаёт «Лента.ру». В ответ руководитель норвежского внешнеполитического ведомства в качестве одной из главных проблем украинской армии назвал нехватку боеприпасов.
При этом Эйде назвал самыми важными системами вооружения, находящимися на вооружении ВСУ, норвежские ЗРК NASAMS, которые показали свою высокую эффективность. Проблема заключается в недостатке ракет для них, которая вызвана нехваткой производственных мощностей. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам.
Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что NASAMS по своим техническим и боевым характеристикам уступает российским аналогам. Например, российские системы «Бук-М2» и «Бук-М3» работают по целям намного эффективнее.
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При этом Эйде назвал самыми важными системами вооружения, находящимися на вооружении ВСУ, норвежские ЗРК NASAMS, которые показали свою высокую эффективность. Проблема заключается в недостатке ракет для них, которая вызвана нехваткой производственных мощностей. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам.
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Александр Бойцов