В Британии сообщили об уничтожении российскими военными комплексов Patriot ВСУ

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Российские вооружённые силы уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
Также он добавил, что в ходе этих операций российским военным удалось уничтожить как минимум две ЗРК Patriot, а также поразить большое количество военной инфраструктуры, стратегических объектов и различного военного оборудования на территории Украины.
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Анастасия Чинкова