В ВСУ признались в недостатке зенитных управляемых ракет

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Армия Украины испытывает острый дефицит зенитных управляемых ракет. Такое признание сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя статью, опубликованную The New York Times о том, что США не смогут в ближайшее время предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot.
«Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны», — заявил Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, украинские военные потратили большое число ракет, чтобы отбить три последние массированные атаки со стороны России, которые проводились 29 декабря, 2 и 8 января.
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Элина Позднякова