Польша поставила южнокорейские танки К2 рядом с границей РФ

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У границы с Россией Польша разместила приобретённые в Южной Корее танки K2 «Черная пантера» в Бранево, город находится примерно в 60 километрах от Калининграда, информирует пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская агенство РАР.
«В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады», — поделилась Магдалена Кошчиньская.
В 2022 году в июле Польша и Южная Корея заключили соглашения, исходя из которого будут поставляться около 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе 2022 года страны заключили контракт на сумму более трёх миллиардов долларов — по нему Hyundai Rotem согласилась передать Польше первые 180 танков.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте со странами НАТО.
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