В Польше испугались потенциала военных возможностей России

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У России есть большой потенциал и все необходимые ресурсы, чтобы развивать свои военные возможности, даже при военных действиях, признал начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, его слова передает Rzeczpospolita.
«Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное, функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал», — заявил Кукула.
Он также отметил, что завершение украинского конфликта серьезно облегчит расширение ВС РФ и может сильно сократить сроки восстановления потенциала России для противостояния НАТО к 2029 году.
По словам Кукулы, Россия представляет для Польши «реальную угрозу». Однако он уверен в том, что в случае российской агрессии НАТО поддержит страну. Польский генерал добавил, что Польша также готова оказать всю возможную поддержку странам Балтии, если они подвергнутся нападению ВС РФ.
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