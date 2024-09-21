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Согласно информации, опубликованной в Wiadomosci, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не подтвердил свои недавние высказывания о будущем Крыма.
Напомним, ранее он заявил, что полуостров следует передать под управление Организации Объединенных Наций, что вызвало резкую критику со стороны российских властей.
Как уточняет Wiadomosci, Сикорский пояснил, что его комментарии касательно Крыма были лишь «гипотетической дискуссией среди экспертов в неформальной обстановке».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство его жителей высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина не признает результаты голосования и продолжает считать Крым своей территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, действуя в полном соответствии с международным правом, и вопрос о статусе Крыма считается окончательно решенным.
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Как уточняет Wiadomosci, Сикорский пояснил, что его комментарии касательно Крыма были лишь «гипотетической дискуссией среди экспертов в неформальной обстановке».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство его жителей высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина не признает результаты голосования и продолжает считать Крым своей территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, действуя в полном соответствии с международным правом, и вопрос о статусе Крыма считается окончательно решенным.
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Анастасия Хохлова