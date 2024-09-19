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Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал жителей страны не бояться немецких солдат, прибывших в страну, и пояснил, что они будут помогать бороться с наводнением. Об этом сообщает Polsat.
«Когда вы увидите немецких солдат, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — обратился Туск к местным жителям.
Он пояснил, что военные из Германии наравне с американскими прибыли в Польшу, чтобы помочь стране в борьбе с наводнением.
Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.
Ранее здание Myśl Polska писало, что Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. По словам автора статьи, уже более двух лет Польша тратит сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. В стране нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись.
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Элина Позднякова