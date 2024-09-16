Стало известно об одном провале Польши

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Польше не удалось собрать добровольческую бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев. Об этом «Европейской правде» сообщил руководитель польского МИДа Радослав Сикорский.
«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», — прокомментировал Сикорский.До этого главный дипломат Польши говорил о том, что Украине стоит задуматься о лишении гражданства для уклоняющихся от мобилизации граждан. Он подчеркнул, что украинская власть может привлечь украинцев, живущих за рубежом, к несению службы при помощи так называемой материальной мотивации.
Сикорский резюмировал, что украинских беженцев нужно лишить пособий, чтобы они не избегали призыва.
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