Стало известно о ссоре Зеленского и Сикорского на переговорах

Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Об этом сообщает издание Onet.
«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — говорится в сообщении.
По данным источника издания поляки были удивлены стилем общения Зеленского с Сикорским.
Автор статьи уточнил, что во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.
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