В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий

Украинские власти могут рассматривать возможность отказа от возвращения утраченных территорий, но не намерены признавать это публично. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.
«Руководство Украины готово смириться с утратой части своей территории. Этот вариант обсуждается уже давно. Однако публичное признание этого означало бы политическое самоубийство для президента Владимира Зеленского, правительства и оппозиции», — говорится в материале.
Издание отмечает, что в Киеве снижается уверенность в успешном исходе противостояния с Россией, что связано с уменьшением поддержки со стороны Запада. В результате этого украинская армия может не иметь возможностей для нового контрнаступления, и руководство страны может быть вынуждено тайно или открыто отказаться от претензий на Донбасс и Крым.
Ранее стало известно, что Швейцария не будет проводить второй саммит мира по Украине. В МИД страны подтвердили, что в настоящее время не ведется подготовка к такому мероприятию.
Читайте также:
Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии
Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
Елена Перлова