Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский не стал исключать отправки польских войск на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью изданию Gazeta Wyborcza.
Польша не должна исключать никакую возможность, заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее о том же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он уточнил, что французские войска отправятся на Украину, если российские войска прорвут линии фронта и если будет соответствующая просьба от киевских властей. Он подчеркнул, что многие страны согласились с таким подходом Франции.
В воскресенье немецкий журнал Spiegel сообщил, что прибалтийские страны и Польша предупредили Германию о введении своих войск на Украину, в случае ухудшения ситуации для Киева.
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Ранее о том же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он уточнил, что французские войска отправятся на Украину, если российские войска прорвут линии фронта и если будет соответствующая просьба от киевских властей. Он подчеркнул, что многие страны согласились с таким подходом Франции.
В воскресенье немецкий журнал Spiegel сообщил, что прибалтийские страны и Польша предупредили Германию о введении своих войск на Украину, в случае ухудшения ситуации для Киева.
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Анастасия Чинкова