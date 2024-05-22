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В Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе

Myśl Polska: победа России в конфликте на Украине обеспечит стабильный мир
22 мая 2024, 17:16
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Для установления стабильного мира в Восточной Европе Россия должна довести конфликт на Украине до логического конца. Об этом журналист Эдвард Карольчук написал в статье для Myśl Polska.
Он подчеркнул, что в настоящее время не следует спешить с подписанием мирных соглашений, поскольку со второй половины прошлого года Россия начала побеждать на поле боя.

Журналист отметил, что либеральные круги в России и США заявляют о своей готовности вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Однако это предложение лукаво, и направлено оно на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Также не менее лукавым является предложение о признании успехов России взамен на её согласие на вступление Украины в НАТО.



По словам Карольчука, время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского безвозвратно ушло.

После подписания мирного договора необходимо обеспечить безопасность России и Украины, а также других сторон, вовлечённых в конфликт.

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#польша
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#россия
#мир
#конфликт
В США сравнили, кто сильнее: Россия или НАТО
Экс-полковник США Уилкерсон: НАТО проиграет в сражении с Россией
22 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Страны НАТО проиграют в противостоянии с Россией. Так считает экс-полковник США Ларри Уилкерсон. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение (через восточную границу альянса – ред.), которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров», — считает Уилкерсон.

Он также отметил, что западные политики и военная верхушка сильно заблуждаются по поводу боеспособности своих армий. Сейчас, объясняет бывший американский полковник, западным политикам стыдно за то, что они недооценили возможности России и переоценили Украину в текущем конфликте.

При этом Уилкерсон пояснил, что боевая готовность США находится в плачевном состоянии, а все высказывания о возможном конфликте с Россией являются безумием.

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#сша
#нато
#удар
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В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах
Hokkaido Shimbun: Японии следует пока забыть о Курильских островах
22 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/LARISA DUKA

Правительству Японии следует пока отложить переговоры о Курильских островах.
Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun. Там отмечают, что в условиях, когда Россия находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. В связи с этим Токио будет сложнее продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям».

В этом случае Японии лучше сделать упор на сферы взаимодействия с Россией, где есть перспектива, например, рыболовстве. При этом отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, добавили там.

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#япония
#россия
#остров
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Литва решила расторгнуть договоры с РФ
«Sputnik Литва»: Литва расторгнет правовые и экономические договоры с РФ
22 мая 2024, 17:08

Фото: iStock/diegograndi

В Литве заявили о желании расторгнуть четыре договора с Россией.
Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва». По данным издания, власти Эстонии примут решение о денонсации четырех договоров с Россией сегодня, вопрос расторжения остальных пока еще обсуждается.

В первую очередь Эстония хочет расторгнуть договоренности с Москвой и Минском о поощрении и защите инвестиций и о торгово-экономических отношениях.

Конкретно с Россией — о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и об избежании двойного обложения капитала и налоговых нарушениях.

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#литва
#россия
#договор
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Бербок выдвинула дерзкое обвинение Путину
Глава МИД ФРГ Бербок: Путин не готов к диалогу по Украине
22 мая 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое обвинение в адрес российского лидера она выдвинула в рамках своего визита в Киев, её слова передаёт ZDF.
«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок.

Она также добавила, что ядерные испытания, которые Россия начала накануне, указывают на нежелание Москвы прийти к миру.

Во вторник, 21 мая, Бербок прибыла в Киев с необъявленным заранее визитом и не предложила киевскому режиму никакой военной помощи. Министр лишь выразила сочувствие в сложившейся для Украины ситуации.

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#россия
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#министр
#мир
#киев
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Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине
До четырёх тысяч швейцарских военных обеспечат безопасность саммита по Украине
22 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/william87

Порядка четырёх тысяч швейцарских военных будут развёрнуты для обеспечения безопасности на саммите по Украине в июне.
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#швейцария
#украина
#саммит
#безопасность
#военные
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Британия уверена, что Китай готовит «летальную помощь» России на Украине
Глава МО Британии Шэппс: КНР готовит летальную помощь России на Украине
22 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/nevenmn

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Китай готовится предоставить «летальную помощь» России, пишет Reuters.
По словам Шэппса, у американской и британской разведки есть данные, что «летальная помощь будет поступать из Китая в Россию». Все будет происходить в контексте конфликта на Украине.

Штаты обеспокоены этим, потому что в первые дни Китай представлял себя как нейтральная сторона, добавил он. При этом в пользу своих слов Шэппс не привел никаких доказательств.

Ранее КНР заявила о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.

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#сша
#китай
#россия
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«Типа случайно»: экс-глава МИД Украины предложил бить вглубь РФ по-хитрому
Экс-глава МИД Украины Огрызко пригрозил России ударами из западного оружия
22 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Zeferli

Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории РФ, если ей не дадут на это официального разрешения.
Такими атаками пригрозил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, пишет Telegraf.

Он подчеркнул, что либо Запад прекращает бояться собственной тени и дает согласие на удары по России, либо Украина сама обезопасит себя, сделав вид, что так получилось случайно.

Экс-министр добавил, что запрет Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ бить по территории страны. Он заявил, что это цинично и Украина чувствует себя боксером, которому запретили использовать одну из рук.

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#всу
#россия
#атака
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Песков указал на последовательность решения о признании Палестины РФ
Песков: Россия признала Палестину, как и СССР
22 мая 2024, 14:52

Фото: Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последовательности российского решения признать Палестину в рамках брифинга СМИ. По словам представителя Кремля, Россия — правопреемница СССР, а Советский Союз в свою очередь в финале своего существования признал Палестину.
«Советский Союз, уже на финальной стадии своего существования, как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования», — сказал Песков.

До этого сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину. В частности, ирландский премьер Саймон Харрис выразил надежду, что подобный шаг сделают и другие государства. Решение вступит в силу 28 мая.

Сейчас Палестину признают 140 из 193 государств — членов ООН. В их числе Россия, Швеция и Китай.

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#россия
#дмитрий песков
#кремль
#палестина
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В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога
МИД РФ считает бессмысленными спекуляции о передаче Эстонии Саатсеского сапога
22 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/iDymax

МИД РФ заявил, что Саатсеский сапог был и остается территорией России, пишет РБК.
По данным внешнеполитического ведомства, граждане Эстонии могут проезжать по нему без остановок и пограничных формальностей. В целом же Саатсеский сапог — это российская территория и любые спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла, подчеркнули там.

В МИД пояснили, что Саатсеский сапог — часть территории Псковской области. В 2005 году Россия и Эстония и подписали договор, по которому «сапог», площадь которого составляет 115,5 га переходит Таллину, а Москве — лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позже документ был отозван.

Сейчас власти Эстонии хотят построить пограничное ограждение, в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также возвести вокруг него объездную дорогу. На это в МИД РФ заявили, что из-за ухудшения отношений с Таллином перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются.

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#россия
#мид рф
#земля
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