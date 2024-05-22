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Для установления стабильного мира в Восточной Европе Россия должна довести конфликт на Украине до логического конца. Об этом журналист Эдвард Карольчук написал в статье для Myśl Polska.
Он подчеркнул, что в настоящее время не следует спешить с подписанием мирных соглашений, поскольку со второй половины прошлого года Россия начала побеждать на поле боя.
Журналист отметил, что либеральные круги в России и США заявляют о своей готовности вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Однако это предложение лукаво, и направлено оно на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Также не менее лукавым является предложение о признании успехов России взамен на её согласие на вступление Украины в НАТО.
По словам Карольчука, время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского безвозвратно ушло.
После подписания мирного договора необходимо обеспечить безопасность России и Украины, а также других сторон, вовлечённых в конфликт.
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Журналист отметил, что либеральные круги в России и США заявляют о своей готовности вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Однако это предложение лукаво, и направлено оно на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Также не менее лукавым является предложение о признании успехов России взамен на её согласие на вступление Украины в НАТО.
По словам Карольчука, время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского безвозвратно ушло.
После подписания мирного договора необходимо обеспечить безопасность России и Украины, а также других сторон, вовлечённых в конфликт.
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Анастасия Чинкова