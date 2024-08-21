Глава МИД Польши Сикорский пожалел о невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве

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Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. Этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.
Варшавский Дворец культуры и науки был построен в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройка велась советскими рабочими и полностью за счёт СССР. Внешне эта высотка напоминает известное здание МГУ. Сейчас там располагаются театры, кинотеатры, выставки, офисы, бассейны и магазины.
Сикорский заявил, что ему лично очень не нравится это здание, его эклектичность некрасива, к тому же оно является символом сталинской эпохи. Кроме того, политик считает его «неэкологичным», так как, по его словам, при строительстве использовались «тонны асбеста». В заключение глава польского МИД ещё раз выразил сожаление по поводу того, что во времена правления партии «Право и справедливость» здание получило статус архитектурного памятника, и теперь его нельзя снести.
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Александр Бойцов