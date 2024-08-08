Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Фото: iStock/macky_ch
Польша намерена укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.
По словам Семоняки, укрепление восточной границы является революционным проектом, который изменит систему гражданской защиты. Уточняется, что страна планирует инвестировать миллиарды злотых с целью защиты от якобы возможных угроз со стороны РФ.
Примечательно, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной из стран на Западе, а на Украине лишь защищает свои интересы.
Ранее сообщалось, что Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Почему США срочно перебрасывают артиллерию в Польшу
Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией
Примечательно, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной из стран на Западе, а на Украине лишь защищает свои интересы.
Ранее сообщалось, что Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Почему США срочно перебрасывают артиллерию в Польшу
Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией
Екатерина Коршунова