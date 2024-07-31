Польша разместит механизированную бригаду у белорусской границы

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Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Об этом польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на встрече с военными, проходящими службу на границе.
Отмечается, что бригада будет размещена в Белостоке. На формирование дивизии уйдёт несколько лет, но по итогу она будет насчитывать около трёх тысяч военных с техникой. Решение было принято для обеспечения стабильной защиты польско-белорусской границы.
Напомним, что польские власти впервые заявили о решении разместить военных на границе в начале 2023 года. Подразделения Первой дивизии пехоты разместятся преимущественно в Подляском воеводстве, которое граничит с Белоруссией. Вооружены военные будут американскими танками Abrams, южнокорейскими машинами К-2 и К-9, беспилотными системами разведки, а также польскими самоходными гаубицами Krab.
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Анастасия Чинкова