Глава МИД Польши Сикорский предложил Киеву покупать вооружения в кредит

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Украина вполне может покупать польское оружие в кредит. С таким предложением выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В эфире телеканала Polsat он сообщил, что правительство Дональда Туска обратилось к Киеву с предложением, в котором речь идёт об оборонном кредите. Глава польского внешнеполитического ведомства также выразил сожаление по поводу того, что этого не был сделано раньше, а Польша долгое время поставляла Украине оружие на безвозмездной основе.
Ранее польская сторона заявила, что с начала вооружённого конфликта Варшава предоставила Украине больше военной помощи по отношению к ВВП, чем какая-либо другая страна.
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«Пожалуйста, покупайте на польских заводах польское оружие в кредит, а после войны, после того, как восстановитесь, выплатите его. Однако только сейчас наше правительство это предложило», — сказал Сикорский.
Ранее польская сторона заявила, что с начала вооружённого конфликта Варшава предоставила Украине больше военной помощи по отношению к ВВП, чем какая-либо другая страна.
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Александр Бойцов