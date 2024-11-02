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Глава МИД Польши Сикорский предложил Киеву покупать вооружения в кредит

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Украина вполне может покупать польское оружие в кредит. С таким предложением выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В эфире телеканала Polsat он сообщил, что правительство Дональда Туска обратилось к Киеву с предложением, в котором речь идёт об оборонном кредите. Глава польского внешнеполитического ведомства также выразил сожаление по поводу того, что этого не был сделано раньше, а Польша долгое время поставляла Украине оружие на безвозмездной основе.

«Пожалуйста, покупайте на польских заводах польское оружие в кредит, а после войны, после того, как восстановитесь, выплатите его. Однако только сейчас наше правительство это предложило», — сказал Сикорский.



Ранее польская сторона заявила, что с начала вооружённого конфликта Варшава предоставила Украине больше военной помощи по отношению к ВВП, чем какая-либо другая страна.

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#оружие
#правительство
#кредит
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#польша
#украина
Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России
Трамп: Харрис нельзя доверить переговоры с Россией и Китаем
02 ноября 2024, 08:54

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом информирует РИА Новости.
«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — спросил он во время своего выступления в Милуоки, транслированного телеканалом Fox News.

Ранее Трамп пообещал, что, если будет переизбран, достигнет урегулирования текущего конфликта на Украине до своей инаугурации 20 января 2025 года, добавив, что «конфликта на Украине никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й американский президент.

Политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно исхода президентских выборов в США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#выборы
#сша
#страны
#рф
#трамп
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Политолог Станкевич: Залужный после курсов молодого президента сменит Зеленского
02 ноября 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже прошёл «курс молодого президента» и готов сменить Зеленского на посту главы государства. Об этом заявил историк и политолог, бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич.
В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что за время пребывания в должности посла в Великобритании экс-главкома ВСУ должным образом натренировали, он получил все необходимые контакты. Теперь Залужный просто ожидает, когда его вызовут из Лондона в Киев для того, чтобы встать во главе государства.

Оценивая генерала как возможного будущего президента Украины, Станкевиич считает, что это некоторый шаг вперёд. Он считает Залужного более адекватным, чем Зеленский. По мнению политолога, Залужный способен вывести Украину из конфликта, не устраивая большой пожар во всей Европе.

В целом эксперт полагает, что политики на Украине полностью дискредитировали себя и утратили доверие населения. Остатки этого доверия простых людей сохранили только военные. Именно они способны вывести страну из кризиса, заключил эксперт.

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#всу
#зеленский
#киев
#украина
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Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море
Патрушев: Запад хочет обеспечить свое присутствие в Черном море в ущерб России
02 ноября 2024, 08:32

Фото: iStock/kornyeyeva

В ходе рабочей поездки в Крым помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, это происходит в ущерб законным интересам России. Патрушев подчеркнул, что исторические факты указывают на то, что оттеснение России от черноморских берегов всегда рассматривалось англосаксонской политикой как одна из ключевых задач. Он отметил, что текущие действия коллективного Запада можно расценивать как продолжение этой традиции.

«Вот и сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Чёрном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны», — пояснил он.

Заявления Патрушева были сделаны на совещании с командованием Военно-Морского Флота России и Черноморского флота, где обсуждались вопросы безопасности и стратегии на Черном море.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ. Соответствующий документ был представлен на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.

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#море
#сша
#россия
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Стало известно о давлении США на страны БРИКС
Можин: США оказывают колоссальное давление на страны-участницы БРИКС
02 ноября 2024, 06:52

Фото: iStock/Bet_Noire

США и другие страны Запада оказывают колоссальное давление на государства-участники БРИКС, сообщил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости. По его словам, Штаты влияют на членов объединения через свои посольства.
«Они — и конкретно США — предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС <…> На страны оказывается колоссальное давление», — заявил он.
Можин отметил, что Запад сильно взволнован растущим уровнем сотрудничества между странами БРИКС, хоть пока и не хочет этого признавать.
«Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран», — пояснил Можин.
Ранее в Китае заявили, что саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Достигнутые в рамках саммита соглашения назвали не только способными укрепить единство глобального Юга, но и мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС.

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#сша
#соглашения
#китай
#страны
#саммит
#отношения
#запад
#рф
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Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители
02 ноября 2024, 06:25

Фото: iStock/icholakov

США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Об этом сообщает Пентагон. Согласно заявлению, подкрепление прибудет в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.
«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», — указано в сообщении Минобороны США.
Ранее Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. По подсчётам Минобороны США, этот транш станет 69-м по счету с августа 2021 года.

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#самолет
#сша
#министр
#минобороны
#пентагон
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Рекордное число богатых граждан хотят покинуть США, боясь погромов после выборов
02 ноября 2024, 04:56

Фото: iStock/twinsterphoto

Рекордное число богатых граждан США хотят покинуть на неопределенное время страну, боясь беспорядков, которые могут возникнуть после президентских выборов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на эксперта Доминика Волека. По его словам, количество состоятельных американцев, которые планируют переехать, выросло на 30% в сравнении с 2023 годом.
Волек, работающий в сфере услуг релокации и получения гражданства, отметил, что его компания никогда не фиксировала спроса на переезд в таких масштабах. Впервые 20% от всех клиентов организации, уточнил он, — это богатые американцы.

По информации телеканала, вместе с тем покинуть страну после выборов хотят 53% американских миллионеров, причем вне зависимости от того, кто станет президентом — Трамп или Харрис.

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Медведев: победа «Грузинской мечты» — выбор народа и его нежелание воевать
02 ноября 2024, 03:59

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Победа партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии не является «спецоперацией Кремля», а выбором народа и его нежеланием воевать. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, грузинский народ прагматичен и не хочет повторения событий 2008 года.
«Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии <…> То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года», — пояснил он.
В том же интервью Медведев отмечал, что в Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. По его мнению, страна стала понимать, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, подчеркнул политик.

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#выбор
#спецоперация
#медведев
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В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной
Сикорский: Польша и НАТО еще не решили сбивать российские ракеты над Украиной
02 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники по НАТО пока не решили перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, соответствующее решение стороны еще не приняли.
«Такое решение еще не было принято», — подчеркнул он.
Ранее американская газета Politico писала, что США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Незадолго до этого Владимир Зеленский пожаловался, что США принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать то же самое по просьбе Киева.

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#ракеты
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В США объяснили, почему Зеленский не получит ракеты Tomahawk
Аналитик Шрайвер: запрашиваемые Зеленским Tomahawk сняли с производства в США
02 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/e-crow

Запрашиваемые в секретном положении плана Владимира Зеленского дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х. По его словам, у Пентагона нет такого количества этих ракет даже для одной полноценной поставки.
«Система Tomahawk фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM», — написал он.
Эксперт отметил, что также стоит учитывать то, что для хоть какого-то результата эти ракеты нужно запускать сотнями, а такое их число Минобороны США точно не сможет поставить.

По мнению Шрайвера, при этом «Томагавки» — устаревшие и медленные ракеты, которые помимо прочего требуют специальных установок Aegis-Ashore, которые имееются лишь у Польши и Румынии.
«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО. Передовые силы российского ответного удара наверняка нанесут удар до того, как «Томагавки» пересекут российскую территорию», — заключил эксперт.
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#минобороны
#вооружения
#ракеты
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