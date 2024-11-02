Глава МИД Польши Сикорский предложил Киеву покупать вооружения в кредит

Рекордное число богатых граждан США хотят покинуть на неопределенное время страну, боясь беспорядков, которые могут возникнуть после президентских выборов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на эксперта Доминика Волека. По его словам, количество состоятельных американцев, которые планируют переехать, выросло на 30% в сравнении с 2023 годом.