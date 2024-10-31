Зеленский возмущен отсутствием истребителей от Польши

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Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.
Варшава оправдала отсутствие поступления нехваткой собственных самолетов.
Проблему передачи истребителей полякам было предложено решить при помощи поддержки в лице полицейской авиационной миссии НАТО, однако Польша продолжила задерживать поставку МиГ-29.
По данным источника УНИАН, Зеленский жалуется, что размещение самолетов НАТО в Польше было оговорено, и данная инициатива подразумевала одновременную передачу Киеву устаревшие истребители Варшавы (МиГ-29). Однако этого не произошло.
В свою очередь Германия поставляет Украине многоцелевые вертолеты Bo 105-E4, разработку компании «Мессершмидт-Бёльков-Блом».
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Проблему передачи истребителей полякам было предложено решить при помощи поддержки в лице полицейской авиационной миссии НАТО, однако Польша продолжила задерживать поставку МиГ-29.
По данным источника УНИАН, Зеленский жалуется, что размещение самолетов НАТО в Польше было оговорено, и данная инициатива подразумевала одновременную передачу Киеву устаревшие истребители Варшавы (МиГ-29). Однако этого не произошло.
В свою очередь Германия поставляет Украине многоцелевые вертолеты Bo 105-E4, разработку компании «Мессершмидт-Бёльков-Блом».
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Мария Моисеева