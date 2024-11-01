Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Польше Зеленского поставили на место после его упрёков в отсутствии помощи

В Польше Зеленского поставили на место после его упрёков в отсутствии помощи

Сикорский и Косиняк-Камыш ответили на упрёки Зеленского в отсутствии помощи

Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упрёки президента Украины Владимира Зеленского в нежелании передавать Киеву обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией. Их слова приводит ТАСС.
Сикорский в ходе пресс-конференции в Ольштыне ответил на соответствующий вопрос журналиста тем, что возможности Польши ограничены. Украина уже имеет в арсенале своей армии около 300 польских танков, много тяжёлой техники, в том числе самолётов. Однако Польша также является прифронтовым государством, которому «также угрожает Россия».

Косиняк-Камыш в свою очередь написал в соцсети Х, что Украина уже получила возможное количество военной помощи, но всему есть предел, которым в данном случае является обороноспособность и безопасность Польши.



Также он указал на то, что отказ сбивать российские ракеты над украинской территорией связан с тем, что руководство НАТО не позволило осуществлять такие операции. Решение сбивать ракеты будет ответом всего Североатлантического альянса, а не одной конкретной страны объединения, пояснил Косиняк-Камыш.

Напомним, что Зеленский высказал своё недовольство действиями польских властей накануне, во время встречи с главами территориальных общин и районов Закарпатской области.

Читайте также:

Зеленский возмущен отсутствием истребителей от Польши

Профессор Модзелевский: Украина является врагом Польши

Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра, заявил президент Польши Дуда
#польша
#украина
#владимир зеленский
#всу
#помощь
Армия России приближается к Купянску
Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска
01 ноября 2024, 11:47

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.
«На харьковском направлении ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска. Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации», — рассказал Водолацкий.

При этом он отметил, что мирное население уходит в другие населенные пункты в ожидании российской армии.

Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 50 населенных пунктов в регионе находятся под контролем РФ. По его словам, доступ к 34 из них возможен, в остальные военные не допускаются по соображениям безопасности. Ганчев пояснил, что на практике это «серая зона».

Читайте также:

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО

«Бей крота»: в США заявили, что ВСУ скоро не смогут удерживать фронт в Донбассе

Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом
#сша
#военные
#население
#операции
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ признали превосходство российского командования
Экс-офицер ВСУ Грин признал превосходство командования ВС РФ
01 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Серьезные потери территорий и личного состава ВСУ связаны с низким профессионализмом командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, а российское командование имеет в этом компоненте значительное превосходство. Так считает капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.
По его словам, провал командования ВСУ произошел в Угледаре. Подобная ситуация сложилась и на других направлениях. Грин отметил, что в бой вводили подразделения, которые ранее в боевых действиях участия вообще не принимали и несли большие потери.

«Таких деятелей, которые посылают подразделения (на убой – ред.) у нас хватает. Сырский входит в плеяду "выдающихся военачальников", им всегда мало людей. Все, что связано с нашими последними потерями, связано с низким качеством оперативного командования, я бы сказал с профнепригодностью этого звена», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Таким образом, капитан ВСУ в запасе отметил, что в украинской армии назрела проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. При этом в армии ВС РФ данных проблем нет, что указывает на превосходство российского командования.

Читайте также:

«От сказки до сказки»: офицер описал жизнь украинского общества

В ВСУ требуют уволить Сырского

Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом
#жизнь
#операции
#youtube
#интервью
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры атаки БПЛА ВСУ территории нефтебазы в Ставрополье
01 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

Украинский беспилотник упал на территорию нефтяной базы в городе Светлоград Ставропольского края. Боезапас БПЛА сдетонировал, после чего на предприятии начался пожар.
Момент атаки попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах можно увидеть яркую вспышку после падения дрона, разлетающиеся искры и начало возгорания. Скорее всего, беспилотник упал неподалёку от резервуаров с топливом, но не попал непосредственно в них.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате атаки никто не пострадал. На месте падения дрона уже работают сотрудники пожарно-спасательной части, представители других экстренных служб и правоохранители.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ пытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Всего силами ПВО были сбиты 83 БПЛА над территориями Курской, Орловской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом и Ставропольским краем.






Читайте также:

БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Ставропольском крае

«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома

Группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России
#беспилотник
#видео
#бпла
#сотрудники
#всу
#рф
#пво
#ставропольский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бей крота»: в США заявили, что ВСУ скоро не смогут удерживать фронт в Донбассе
NYT: ВСУ лишились качественных частей для удержания фронта в Донбассе
01 ноября 2024, 11:36

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска в октябре добились наиболее крупных успехов в зоне СВО с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогулялись под постоянным давлением. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Отмечается, что нынешнее стремительное продвижение ВС РФ стало разительным изменением ситуации по сравнению с прошлым годом, когда линии фронта в основном оставались в статичном положении. Однако именно тупик в 2023 году заложил основу для значительного прогресса России в 2024 году.

Также издание указало на серьёзную нехватку личного состава в ВСУ, из-за чего они существенно уступают по численности на поле боя.

Многие украинские подразделения, которые в настоящее время укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины. А это гражданские лица, которые добровольно отправились на фронт, не имея при этом профессиональной подготовки, уточнил аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре.

Военный эксперт Паси Паройнен, в свою очередь, сравнил ситуацию на фронте с игрой «бей крота», поскольку ​новые кризисные точки для ВСУ возникают быстрее, чем с ними можно справиться.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом

МО РФ: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и подбил из гранатомёта БМП ВСУ

Наступление под Суджей, бои в Курской области, удар по пункту ВСУ в Херсоне: последние новости СВО
#всу
#вс рф
#сво
#донбасс
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«От сказки до сказки»: офицер описал жизнь украинского общества
Офицер ВСУ Жорин: украинское общество живёт «от сказки до сказки»
01 ноября 2024, 11:26

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Большая часть представителей украинского общества живёт «от сказки до сказки», ожидая спасительных для Украины решений. Об этом замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что часть общества живёт «от сказки до сказки, от F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в США», а другая категория граждан находится в тотальном унынии.

Жорин также отметил, что в обществе витают чрезмерные надежды на различные внешние факторы. При этом он подчеркнул, что такие настроения в тылу очень негативно сказываются на состоянии украинских военных на фронте.

Кроме того, военный указал на провал информационной политики, которую ведут власти Украины. В связи с этим он подчеркнул, что гражданам Украины следует прежде всего рассчитывать на собственные силы.

Читайте также:

В ВСУ требуют уволить Сырского

Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые выплачивают деньги в «общак» колонии

Зеленского просили записать видеозавещание
#украина
#жители
#сша
#деньги
#всу
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом
01 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/zim286

Боец псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, младший сержант Артем Ковалев, рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева всего 15 километров. Его рассказ приводит Минобороны России, опубликовавшее пост Telegram-канала «Герои спецоперации Z».
Мужчина попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году.

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала (СВО – ред.) был на территории Украины», — рассказал военнослужащий.

По его словам, местные жители радостно встречали российских военных, угощали их сигаретами и едой и постоянно благодарили, за то, что они пришли.

За проведение операции под Киевом Ковалев получил первую награду — медаль «За отвагу». Вторую медаль он получил за то, что смог вывезти раненых к медикам. Сам он тогда тоже получил ранение.

Читайте также:

МО РФ: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и подбил из гранатомёта БМП ВСУ

В ВСУ требуют уволить Сырского

Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые выплачивают деньги в «общак» колонии
#медаль
#23 февраля
#жители
#мужчина
#операции
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ требуют уволить Сырского
Экс-офицер ВСУ Грин призвал Зеленского уволить Сырского
01 ноября 2024, 10:52

Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Так считает бывший капитан украинской армии с псевдонимом Арти Грин.
«Все в руках верховного главнокомандующего, нужна политическая воля. Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, если Сырского не снять с должности, то ВСУ и дальше продолжат отступать и нести массовые человеческие потери.

Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая писала, что Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, чтобы летчики сами готовили себе самолеты. Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.

Читайте также:

Сырский срочно прибыл в Запорожскую область

Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
#youtube
#интервью
#нато
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и подбил из гранатомёта БМП ВСУ
01 ноября 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Рядовой Денис Пирогов оказал помощь 12-ти раненым сослуживцами и помог организовать их эвакуацию с поля боя. Прикрывая машину, на которой увозили бойцов, он подбил из ручного гранатомёта боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.
Об этом рассказали в министерстве обороны России. В ведомстве отметили мужество и героизм российского солдата, чьи действия не только помогли спасти жизни сослуживцев, но и способствовали отражению контратаки противника. Имея право и возможность покинуть поле боя вместе с товарищами, Пирогов остался и метким выстрелом уничтожил вражескую технику, отметили в Минобороны.

В пресс-службе министерства также рассказали о похожем случае с рядовым Максимом Кирилиным. Батальонно-тактическая группа, в которой он служит, освобождала населённый пункт. Боец получил приказ прикрыть отход эвакуационной группы. Выполняя задачу, он вступил в бой с превосходящими силами противника и лично уничтожил до десяти солдат противника из стрелкового оружия.

Читайте также:

Бывший боец «Вагнера» рассказал о дисциплине в ЧВК

Раненый боец пронес сослуживца 1,5 километра, эвакуируя его с линии фронта

Раненый российский боец 14 дней в одиночку оборонял стратегически важное здание
#право
#минобороны
#солдат
#всу
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что ВС РФ нанесли удар по производству БПЛА в Одессе
Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе в Одессе по производству БПЛА
01 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/Multipedia

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по производству БПЛА в Одессе. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — поделился Лебедев.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Ранее стало известно, что Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы

«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома

В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
#всу
#одесса
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников