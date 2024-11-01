В Польше Зеленского поставили на место после его упрёков в отсутствии помощи

Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упрёки президента Украины Владимира Зеленского в нежелании передавать Киеву обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией. Их слова приводит ТАСС.
Сикорский в ходе пресс-конференции в Ольштыне ответил на соответствующий вопрос журналиста тем, что возможности Польши ограничены. Украина уже имеет в арсенале своей армии около 300 польских танков, много тяжёлой техники, в том числе самолётов. Однако Польша также является прифронтовым государством, которому «также угрожает Россия».
Косиняк-Камыш в свою очередь написал в соцсети Х, что Украина уже получила возможное количество военной помощи, но всему есть предел, которым в данном случае является обороноспособность и безопасность Польши.
Также он указал на то, что отказ сбивать российские ракеты над украинской территорией связан с тем, что руководство НАТО не позволило осуществлять такие операции. Решение сбивать ракеты будет ответом всего Североатлантического альянса, а не одной конкретной страны объединения, пояснил Косиняк-Камыш.
Напомним, что Зеленский высказал своё недовольство действиями польских властей накануне, во время встречи с главами территориальных общин и районов Закарпатской области.
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Косиняк-Камыш в свою очередь написал в соцсети Х, что Украина уже получила возможное количество военной помощи, но всему есть предел, которым в данном случае является обороноспособность и безопасность Польши.
Также он указал на то, что отказ сбивать российские ракеты над украинской территорией связан с тем, что руководство НАТО не позволило осуществлять такие операции. Решение сбивать ракеты будет ответом всего Североатлантического альянса, а не одной конкретной страны объединения, пояснил Косиняк-Камыш.
Напомним, что Зеленский высказал своё недовольство действиями польских властей накануне, во время встречи с главами территориальных общин и районов Закарпатской области.
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Анастасия Чинкова