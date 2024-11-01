В Польше Зеленского поставили на место после его упрёков в отсутствии помощи

Российские бойцы уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.