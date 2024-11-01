Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине

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Возможности Польши в поставках боевой авиации для ВСУ ограничены. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, его слова передает Reuters.
«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — сказал Сикорский.
При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна отдала Украине всю возможную технику. А приоритетом для Варшавы является собственная безопасность.
Накануне Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.
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Элина Позднякова