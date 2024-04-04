Глава МИД Польши Сикорский сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине

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Страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что создание совместной миссии не означает прямого вступления стран альянса в конфликт России и Украины.
Сикорский подчеркнул, что создание миссии позволит ещё большему числу украинских военных пройти обучение на территории Польши. Для этого будут использованы координационные, обучающие и планирующие возможности Североатлантического альянса.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о работе НАТО над следующим шагом к вступлению Украины в НАТО.
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Сикорский подчеркнул, что создание миссии позволит ещё большему числу украинских военных пройти обучение на территории Польши. Для этого будут использованы координационные, обучающие и планирующие возможности Североатлантического альянса.
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Анастасия Чинкова