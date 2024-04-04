Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot

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В день 75-летия основания НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у альянса системы ЗРК Patriot. Об этом сообщает Reuters.
Украинский министр выступил перед началом заседания глав МИД стран НАТО и потребовал поставить Киеву ЗРК Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических ракет.
Он подчеркнул, что не хочет портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но всё его послание будет касаться именно необходимого Киеву вооружения.
Также Кулеба добавил, что в ходе встречи сконцентрирует все усилия на вопросе поставки Украине Patriot.
Глава МИД неоднократно призывал западных союзников к поставкам ЗРК Patriot и указывал на потребность ВСУ в этом виде вооружения.
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Он подчеркнул, что не хочет портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но всё его послание будет касаться именно необходимого Киеву вооружения.
Глава МИД неоднократно призывал западных союзников к поставкам ЗРК Patriot и указывал на потребность ВСУ в этом виде вооружения.
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Анастасия Чинкова