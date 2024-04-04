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Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot

04 апреля 2024, 18:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

В день 75-летия основания НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у альянса системы ЗРК Patriot. Об этом сообщает Reuters.
Украинский министр выступил перед началом заседания глав МИД стран НАТО и потребовал поставить Киеву ЗРК Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических ракет.

Он подчеркнул, что не хочет портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но всё его послание будет касаться именно необходимого Киеву вооружения.


Также Кулеба добавил, что в ходе встречи сконцентрирует все усилия на вопросе поставки Украине Patriot.

Глава МИД неоднократно призывал западных союзников к поставкам ЗРК Patriot и указывал на потребность ВСУ в этом виде вооружения.

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#украина
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#поставки
#вооружение
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Глава МИД Польши Сикорский сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине
04 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что создание совместной миссии не означает прямого вступления стран альянса в конфликт России и Украины.

Сикорский подчеркнул, что создание миссии позволит ещё большему числу украинских военных пройти обучение на территории Польши. Для этого будут использованы координационные, обучающие и планирующие возможности Североатлантического альянса.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о работе НАТО над следующим шагом к вступлению Украины в НАТО.

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Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot
#нато
#польша
#украина
#политика
#мид
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Генсек НАТО призвал бросить все силы на помощь Украине
Столтенберг призвал собрать больше оружия и боеприпасов для Украины
04 апреля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, пишет ТАСС.
«Страны НАТО должны в ближайшие недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, создать долгосрочную систему обязательных поставок», — заявил Столтенберг.
Накануне Столтенберг заявил, что в альянсе не планируют вводить для Киева процесс по обретению членства по примеру ЕС, где предусмотрен статус страны-кандидата. Он подчеркнул, что когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в альянсе.

Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#украина
#оружие
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«Мечтать не вредно»: Лавров ответил на слова Зеленского о возвращении в прежние границы
Лавров о предложении Зеленского о выходе на границы до СВО: мечтать не вредно
04 апреля 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров фразой «мечтать не вредно» ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией в случае выхода на границы февраля 2022 года.
Ранее украинский президент допустил проведение переговоров с Москвой без выхода на границы Украины 1991 года. Он предположил, что президент России Владимир Путин будет готов к разговору в случае, если ВСУ смогут выйти на границы, которые Украина имела до начала СВО.

Лавров в ответ на это добавил, что вести переговоры с нынешними украинскими властями бессмысленно после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

После этого министр заявил, что мечтать не вредно, а заявления Зеленского производят «жалкий вид».

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#политика
#переговоры
#россия
#украина
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Политолог Мезюхо заявил о желании США переложить расходы по Украине на ЕС
04 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

Политолог Иван Мезюхо заявил, что США стремятся переложить все финансовые расходы по Украине на Евросоюз.
Он добавил, что сейчас в НАТО нет единства по вопросам Украины.

«США пытаются переложить финансовое бремя расходов по Украине на бюджеты европейских государств. Видимо, демократы в лице американского президента Джо Байдена поступают так же, как и в своё время пытался поступить экс-глава Белого дома Дональд Трамп, когда заявлял о том, что НАТО должно платить больше в общую копилку», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее политолог Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что НАТО сегодня является неактуальной организацией.

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#мнение
#нато
#ес
#сша
#украина
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Путин призвал повышать производительность труда в России
Путин: РФ надо или повышать производительность труда, или завозить рабсилу
04 апреля 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

У России в настоящее время есть два пути: или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за рубежа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Ранее в ходе этого съезда глава государства сообщил, что Россия не может быть объектом для террористических атак исламских фундаменталистов, поскольку является примером межконфессионального единства и согласия.

Также Путин раскрыл, почему Россия вынуждена защищать себя и свои интересы вооружённым путём. По его словам, страну поставили в такие условия, при которых она была вынуждена взяться за оружие.

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#владимир путин
#труд
#работа
#россия
#трудоустройство
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Кулеба сообщил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО
04 апреля 2024, 16:05

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО разрабатывает следующий шаг к вступлению Украины в Альянс. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что 4 апреля состоялась встреча глав МИД стран НАТО, в результате которой было принято решение разработать следующий шаг к вступлению Украины в блок.

Кулеба отметил, что Киев будет ждать результатов этой работы.

Также министр добавил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса должны поставлять Украине оружие на добровольной основе, а не на обязательной.

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#нато
#украина
#политика
#мид
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Макрон заявил, что имеет «полезную информацию» о теракте в «Крокусе»
04 апреля 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обладает «полезной информацией» об организации теракта в «Крокус Сити Холле».
Он отметил, что настоял на переговорах России и Франции. В первую очередь, для того, чтобы выразить солидарность. А также для того, чтобы предоставить имеющиеся данные об организации теракта.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французских властей провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Во время этой беседы французский политик подчеркнул, что не имеет данных, доказывающих связь террористов из «Крокуса» с Украиной. При этом российский министр, наоборот, указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.

Напомним, что Макрон решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале.

В Кремле отметили, что контакты между Макроном и президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время не планируются.

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#эммануэль макрон
#франция
#информация
#теракт
#крокус сити холл
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Политолог Маркелов назвал НАТО неадекватным времени
04 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Cineberg

Политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО сегодня является неактуальной организацией.
«Любое содружество — это живой организм, который не может существовать в стабильности. Это всегда динамика, развитие, рост, и, если это отсутствует — нет динамики, а есть только стабильность, идет нарушение обратной связи. Время идёт, а ты неадекватен этому времени. Сейчас главный диагноз НАТО — остановка развития и несоответствие духу современности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Кроме этого, он сравнил альянс со слабоумным стариком, который не в состоянии рационально оценивать происходящее.

Замглавы МИД России Александр Грушко, в свою очередь, назвал НАТО лишь инструментом американской гегемонии.

«Предназначение НАТО в том виде, как оно создавалось 75 лет назад, нисколько не изменилось. Это инструмент американской гегемонии и подчинения Европы американским военно-политическим интересам. Американцы рассматривают альянс как один из главных механизмов проецирования силы в глобальном масштабе», — заметил в беседе с RT Грушко.

По его словам, США продолжают смотреть на другие страны, являющиеся центрами многополярного устройства, как на конкурентов и противников.

Ранее Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.

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#сша
#мид
#страны
#нато
#политика
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Путин объяснил, почему Россия защищает свои интересы вооружённым путём
Путин: РФ вынудили защищать свои интересы вооружённым путём
04 апреля 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Россия была поставлена в такие условия, при которых она вынуждена защищать свои интересы вооружённым путём. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Он пояснил, что для защиты своих граждан, своего будущего и своего суверенитета Россия была вынуждена взяться за оружие. Таковы условия нынешнего времени.

Ранее в рамках расширенного заседания коллегии МВД Путин заявил, что недоброжелатели России со времён распада СССР не прекращают попыток развала страны и подчинения её своим интересам. Также он отметил, что Россия в настоящее время находится на сложном этапе своей истории.

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#россия
#вооружение
#политика
#владимир путин
#защита
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