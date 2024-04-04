Генсек НАТО призвал бросить все силы на помощь Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, пишет ТАСС.
«Страны НАТО должны в ближайшие недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, создать долгосрочную систему обязательных поставок», — заявил Столтенберг.Накануне Столтенберг заявил, что в альянсе не планируют вводить для Киева процесс по обретению членства по примеру ЕС, где предусмотрен статус страны-кандидата. Он подчеркнул, что когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в альянсе.
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