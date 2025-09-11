Глава МИД Польши Сикорский выступил с заявлением о России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 выступил с мольбой не посещать Россию и Белоруссию, так как страны якобы «берут заложников».
Политик утверждает, что в этих государствах существует опасность оказаться в плену. Сикорский также призвал не приписывать Польше ответственность за то, что она не сможет их освободить, поскольку Варшава не сможет организовать их обмен.
Так глава МИД прокомментировал ситуацию с задержанием в Белоруссии гражданина Польши Гжегожа Гавела, которого подозревают в шпионаже.
Напомним, в конце июля МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Россию.
Читайте также: