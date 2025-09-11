Глава МИД Польши Сикорский выступил с заявлением о России

11 сентября 2025, 15:56

Сикорский умоляет граждан Польши не ехать в Россию и Белоруссию

Фото: iStock/macky_ch

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 выступил с мольбой не посещать Россию и Белоруссию, так как страны якобы «берут заложников».