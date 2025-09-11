Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Россией

11 сентября 2025, 14:52

Латвия закроет воздушное пространство над границами с Россией и Белоруссией

Фото: Istock / AlexKane

Латвия полностью перекроет воздушное пространство вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила телерадиостанция LSM со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса.