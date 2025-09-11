Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Россией
Латвия полностью перекроет воздушное пространство вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила телерадиостанция LSM со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса.
По словам Спрудса, запрет на полёты начнёт действовать с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) 11 сентября и будет сохраняться как минимум в течение недели.
Ранее, в июне, власти Латвии потребовали покинуть страну 841 гражданину России. Причиной стало то, что они не подали документы на получение нового статуса постоянного жителя ЕС. Указанные россияне утратили право на постоянное проживание, так как не оформили соответствующее заявление.
