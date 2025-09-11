Трамп передал Лукашенко письмо
Президент США Дональд Трамп передал через своего представителя Джона Коула письмо белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства источник.
В своем послании Трамп и его супруга Мелания выразили наилучшие пожелания по случаю дня рождения Лукашенко. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон «особенно удовлетворен» успехом белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая завоевала титул на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.
Коул отметил, что в конце Трамп подписал письмо «Дональд». По его словам, президент США редко подписывается своим именем.
Ранее стало известно, что США возобновили перелеты с Белоруссией и сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
